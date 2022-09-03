Москва
пообщаться с военными или другое)

фото пользователя Marina17
другое

От пользователя @Marina17

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Обсудить рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Anyutik_s
Москва → Другое

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

маленькое фото пользователя KseniaV
Москва → Другое

Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Djony
Москва → Другое

Прогулки Крылатское

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя Tamlakari
Москва → Другое

Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!