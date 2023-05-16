собрать компанию

От пользователя @Zadumka

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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