прогуляться, перекусить

От пользователя @Chipjunior

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Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

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