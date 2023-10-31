Москва
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
прогуляться, перекусить
От пользователя @A_tilki
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Привет ищу лучшего друга
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Я хочу дружить
Москва → Другое
Найти компанию для выпивки
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Москва → Другое
Сходить на standup
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!