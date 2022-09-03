пообщаться

От пользователя @Versus

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

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