Москва
Пообщаться, поиграть в карты

фото пользователя Dyda0505
прогуляться, перекусить

Сижу на Китай городе

От пользователя @Dyda0505

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