Москва
Пообщаться, поиграть в карты
прогуляться, перекусить
Сижу на Китай городе
От пользователя @Dyda0505
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