Москва
Пообщаться, погулять, новые знакомства
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dmitry1
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Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
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Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
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Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
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Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
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Прогуляться по Ботаническому саду)
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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
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Пошли в телегу, поболтаем? 😉
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Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
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