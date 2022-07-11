прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitry1

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Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

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