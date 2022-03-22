пообщаться

От пользователя @Alina66

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Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

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