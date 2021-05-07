Москва
Пообщаться онлайн перед тем как погулять)
пообщаться
От пользователя @Nik_kit
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Москва → Другое
Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Настольные игры ♟️🎲
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Да, найти друга
Москва → Другое
Просто по душам
Москва → Другое
Позагорать на пляже Серебряного бора
Москва → Другое
⚡️ Нужны бета-тестеры
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!