Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

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Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

погулять по Москве,сходить на летние веранды

Какая твоя любимая книга?)

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Найти подругу для совместных походов куда угодно

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Погулять по городу, посидеть на веранде пока тепло)

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

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