Москва
Пообщаться ,обсудить интересные вещи
прогуляться, перекусить
Один раз живем,поэтому дерзайте
От пользователя @Kisazaika
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Гулять болтать
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
обсудим интересы?
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!