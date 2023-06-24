прогуляться, перекусить

От пользователя @is.ap

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Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

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Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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