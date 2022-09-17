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От пользователя @ZerOne

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Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

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