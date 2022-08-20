пообщаться

От пользователя @Ann20aa

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

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