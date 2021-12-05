пообщаться

От пользователя @Elina_M

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Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

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