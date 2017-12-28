пообщаться

От пользователя @Etriana

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Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

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