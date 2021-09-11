Москва
Пообщаться и погулять
Работаю 5/2, в выходные ужасно хочется разнообразия. Погулять в парке, сходить на мероприятие, обсудить интересные темы – в общем, ищу подружек! Так уж вышло, что в 22 года приходится собирать круг общения с нуля, словно и не было ничего до этого, так что буду рада любым новым знакомствам.
От пользователя @Victoria
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