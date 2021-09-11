Работаю 5/2, в выходные ужасно хочется разнообразия. Погулять в парке, сходить на мероприятие, обсудить интересные темы – в общем, ищу подружек! Так уж вышло, что в 22 года приходится собирать круг общения с нуля, словно и не было ничего до этого, так что буду рада любым новым знакомствам.

От пользователя @Victoria

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Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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