Москва
Пообщаться и погулять

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другое

Работаю 5/2, в выходные ужасно хочется разнообразия. Погулять в парке, сходить на мероприятие, обсудить интересные темы – в общем, ищу подружек! Так уж вышло, что в 22 года приходится собирать круг общения с нуля, словно и не было ничего до этого, так что буду рада любым новым знакомствам.

От пользователя @Victoria

5 участников
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