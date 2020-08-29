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От пользователя @Vitka_ann

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Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

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