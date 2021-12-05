пообщаться

От пользователя @BaGiRa198431

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!