Москва
Пообщаться
Ищу для начала собеседников на разные темы в дискорд/ телеге, а далее видно будет
Возможно сыграем в настолки или что то иное через интернет
Давайте подружимся:)
От пользователя @finderhome
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Я за душевные разговорчики
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