Ищу для начала собеседников на разные темы в дискорд/ телеге, а далее видно будет Возможно сыграем в настолки или что то иное через интернет Давайте подружимся:)

От пользователя @finderhome

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