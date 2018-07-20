Москва
Пообщаться

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другое

Ищу для начала собеседников на разные темы в дискорд/ телеге, а далее видно будет

Возможно сыграем в настолки или что то иное через интернет

Давайте подружимся:)

От пользователя @finderhome

5 участников
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