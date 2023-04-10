пообщаться

От пользователя @Aliyushka

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

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