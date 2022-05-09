пообщаться

От пользователя @Mayya

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Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

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