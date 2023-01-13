пообщаться

От пользователя @Sergo_Bodrov

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Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

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