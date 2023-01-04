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От пользователя @AnastaSiaaa

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Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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