прогуляться, перекусить

От пользователя @Forever_smail44

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Круто провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Иваново?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Иваново, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!