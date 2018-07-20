Мало общения. Хочется с кем-то поговорить

От пользователя @min_yeonsoo

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!