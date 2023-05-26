Ищу просто интересного человека, с которым можно многое обсудить

От пользователя @Yana_09

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!