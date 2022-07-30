прогуляться, перекусить

От пользователя @Ruslan1988

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Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

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