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От пользователя @dariamaz

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Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

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