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От пользователя @Vanya93

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Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

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