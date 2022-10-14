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От пользователя @Deni77

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Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

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