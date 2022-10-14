Москва
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От пользователя @Deni77
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Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
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потусить, весело провести время
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Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
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Прогулка в новом году
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Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
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Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
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Найти новые знакомства, подружиться
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погулять, познакомиться
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