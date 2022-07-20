Москва
Пообщаемься??
пообщаться
От пользователя @Sergo55
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Пообщаться онлайн
Москва → Другое
новые знакомства
Москва → Другое
Настольные игры ♟️🎲
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!