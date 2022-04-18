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От пользователя @wuteshur

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Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

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