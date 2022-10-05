прогуляться, перекусить

От пользователя @Ivan182

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Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

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