прогуляться, перекусить

От пользователя @is.ap

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Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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