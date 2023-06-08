Москва
Пообщаемся?
прогуляться, перекусить
От пользователя @is.ap
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
В кино, кафе, музей, прогулка.
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Москва → Другое
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Москва → Другое
Ищу подругу 27+
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Москва → Другое
Хочу найти друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!