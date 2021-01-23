прогуляться, перекусить

От пользователя @Vova59

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Хочешь найти новых друзей в городе Пермь?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Пермь, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!