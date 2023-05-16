Москва
Помощь Животным. Нас много. Хоть по 10 рублей скинемся.
прогуляться, перекусить
Есть здесь люди нормальные? Я помогаю уличным Животным. Кто хочет меня поддержать напишите мне пожалуйста. Если ещё остались люди на земле.
От пользователя @Lisa05
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