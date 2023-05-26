Москва
Полюбоваться парком Хуамин
прогуляться, перекусить
От пользователя @Macadam
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Много друзей и общения!)
Москва → Другое
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Хочу найти подруг!
Москва → Другое
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
Что найти много друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!