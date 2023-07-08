Москва
Покушоц, очень Хотца 🥺

фото пользователя Alya7
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alya7

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя Vika_202
Москва → Другое

Пообщаться, может и найти свою половинку

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя Nastya_lis
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

потусить, весело провести время

маленькое фото пользователя Polly
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя LinaYarnyh
Москва → Другое

Пошли в телегу, поболтаем? 😉

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!