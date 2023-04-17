Москва
Покурить кальян вечером

фото пользователя Kotletkin
прогуляться, перекусить

Сходить в интересное заведение, специализирующееся на кальянах. Есть несколько на примете)

От пользователя @Kotletkin

13 участников
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