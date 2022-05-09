Москва
Покурить кальян в хорошей компании
прогуляться, перекусить
Покурить кальян с кружкой пива, выдался свободный вечер и хорошее настроение
От пользователя @LisTok
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