Москва
Покурить кальян в хорошей компании

фото пользователя LisTok
прогуляться, перекусить

Покурить кальян с кружкой пива, выдался свободный вечер и хорошее настроение

От пользователя @LisTok

2 участника
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