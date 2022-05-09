Покурить кальян с кружкой пива, выдался свободный вечер и хорошее настроение

От пользователя @LisTok

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Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

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