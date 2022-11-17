прогуляться, перекусить

От пользователя @Mukha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!