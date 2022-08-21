прогуляться, перекусить

От пользователя @Artyomm

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Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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