Москва
Покатушки на роликах
активный отдых
Погонять вечером в центре по набережным, а потом отъесть соженное вкусняшками 😜
От пользователя @Mokrii_Nosik
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