Маршрут простой, от Истринского водохранилища, до Новоиерусалимского монастыря

От пользователя @Erkone

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