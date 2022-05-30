Москва
Покататья на сапе
активный отдых
Маршрут простой, от Истринского водохранилища, до Новоиерусалимского монастыря
От пользователя @Erkone
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