Москва
Покататься в euro truck 2 и приятно провести время в беседе
прогуляться, перекусить
Играю на лицензии
От пользователя @PersonV
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