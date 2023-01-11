Москва
Покататься по вечерней Москве

фото пользователя Evgeny1
прогуляться, перекусить

Прогуляться, покататься, пообщаться)

От пользователя @Evgeny1

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя KseniaV
Москва → Другое

Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя wuteshur
Москва → Другое

пообщаемся?🧸

маленькое фото пользователя Lol1996
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя LinaYarnyh
Москва → Другое

Пошли в телегу, поболтаем? 😉

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Vicroriya
Москва → Другое

Кино , прогулка 😌

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!