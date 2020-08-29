прогуляться, перекусить

От пользователя @damngezik

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Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

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