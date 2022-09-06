Москва
Покататься на велосипеде, если дождь не испортит планы)

фото пользователя Anna1608
активный отдых

Маршрут минимум 30 км. Измайловский парк ✔️гольяново/метрогородок/лосиный остров ✔️ботанический сад✔️дальше, как пойдет) можно тимирязевский, москва сити, лужники). Езда не только по асфальту, но и по тррпинкам с кочками и корешками)

От пользователя @Anna1608

1 участник
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