Москва
Покататься на велосипеде, если дождь не испортит планы)
Маршрут минимум 30 км. Измайловский парк ✔️гольяново/метрогородок/лосиный остров ✔️ботанический сад✔️дальше, как пойдет) можно тимирязевский, москва сити, лужники). Езда не только по асфальту, но и по тррпинкам с кочками и корешками)
От пользователя @Anna1608
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