прогуляться, перекусить

От пользователя @Artyom99

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Поиграть в пивное казино

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Общение и прогулки

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!